Halbes Dutzend! „Partytiger“ feiern Kantersieg

Während Coach Patrick Schöberl verhindert war, schwor sein sonst spielender „Co“ Julian Pagitsch die Seekirchen-Foheln aufs Match in Siezenheim ein. „Ich habe in der Kabine gesagt, dass wir nach der Straßwalchen-Niederlage vorne dran bleiben können.“ Und das taten seine Jungs beim 3:0, bei dem Tobias Feldinger mit einem Tor und einer Vorlage herausstach. „Dabei hat er sein Tor sogar mit dem schwächeren Linken erzielt“, war Pagitsch happy. „Wir haben gut reingefunden, konnten aber vorne nicht so gute Akzente setzen. Mit dem Pausen-0:2 waren wir noch gut bedient“, befand Hausherren-Coach Felix Auinger.