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Pause für Schlager

Gegen den Kosovo steht ein ÖFB-Debütant im Kasten

Fußball International
26.09.2026 15:29
Lukas Jungwirth (r.) oder Christian Zawieschitzky: Wer steht morgen im Tor?
Lukas Jungwirth (r.) oder Christian Zawieschitzky: Wer steht morgen im Tor?(Bild: APA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Heimspiel am Sonntag in Wien gegen Kosovo im Tor auf einen Debütanten. Entweder LASK-Goalie Lukas Jungwirth oder Salzburgs Christian Zawieschitzky werden anstelle von Alexander Schlager beginnen.

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Der betreffende Torhüter werde nach seiner Premiere im A-Team zur U21 weiterreisen, erklärte Teamchef Ralf Rangnick am Samstag.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Auf die U21 warten die entscheidenden Partien der EM-Qualifikation, Jungwirth war dort bisher gesetzt und gilt als Favorit auf den Einsatz. „Wir haben nicht umsonst vier Torhüter eingeladen“, betonte Rangnick. Beide jungen Goalies würden mit ihren Vereinen international spielen. „Sie haben es bisher richtig gut gemacht. Wenn wir sie uns jetzt nicht anschauen, auch im Hinblick auf die EM, wann dann?“, fragte der Teamchef. „Ich sehe darin auch überhaupt kein Risiko, oder dass wir dann nicht so gut aufgestellt sind auf der Position.“

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Wohl auch Markovic zur U21
Schlager, bei der WM Österreichs Stammgoalie, aber nach seinem Wechsel von Salzburg zu Werder Bremen bei seinem Klub nur noch Reservist, hatte am Donnerstag beim Nations-League-Auftakt gegen Israel (3:1) das Tor gehütet. Neben dem 30-Jährigen, Jungwirth (22) und Zawieschitzky (19) ist auch Viktoria-Pilsen-Goalie Florian Wiegele (25) nominiert. Letzterer hofft auf seinen zweiten A-Team-Einsatz. Es scheint möglich, dass alle vier einberufenen Keeper im laufenden Länderspielfenster je eine Partie bestreiten.

Vasilije Markovic
Vasilije Markovic(Bild: GEPA)

Die Österreicher treten nächste Woche noch zweimal auswärts an: am Donnerstag in Dublin gegen Irland und am folgenden Sonntag im Kosovo. Für die ÖFB-U21 geht es am Freitag auf dem Sportclub-Platz in Wien gegen Belgien und am folgenden Dienstag in Wales um die EM-Chance. Laut Rangnick könne es „gut sein“, dass auch der von ihm erstmals nominierte Austria-Teenager Vasilije Markovic nach der Heimpartie gegen Kosovo für diese „ganz wichtigen Spiele“ zur U21 gehe.

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