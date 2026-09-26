Gegen den Kosovo steht ein ÖFB-Debütant im Kasten

Auf die U21 warten die entscheidenden Partien der EM-Qualifikation, Jungwirth war dort bisher gesetzt und gilt als Favorit auf den Einsatz. „Wir haben nicht umsonst vier Torhüter eingeladen“, betonte Rangnick. Beide jungen Goalies würden mit ihren Vereinen international spielen. „Sie haben es bisher richtig gut gemacht. Wenn wir sie uns jetzt nicht anschauen, auch im Hinblick auf die EM, wann dann?“, fragte der Teamchef. „Ich sehe darin auch überhaupt kein Risiko, oder dass wir dann nicht so gut aufgestellt sind auf der Position.“