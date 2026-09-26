Hanni Liang: Sie lernte für das Konzert Pfeifen

Ein Sesselkreis im Konzerthaus? Ja, das gibt es, denn beim Auftritt der Pianistin Hanni Liang im Linzer Brucknerhaus ging es nicht nur um Musik, sondern auch um Action. Zwischen Klaviervirtuosität, Rezitation und Performance schenkte sie dem Publikum beim Brucknerfest ein seltenes, tief bewegendes Hörerlebnis.