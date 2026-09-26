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Linzer Brucknerfest

Hanni Liang: Sie lernte für das Konzert Pfeifen

Oberösterreich
26.09.2026 15:00
Hanni Liang, innovative Pianistin, die auch Performances wagt
Hanni Liang, innovative Pianistin, die auch Performances wagt(Bild: reinhard winkler)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Sesselkreis im Konzerthaus? Ja, das gibt es, denn beim Auftritt der Pianistin Hanni Liang im Linzer Brucknerhaus ging es nicht nur um Musik, sondern auch um Action. Zwischen Klaviervirtuosität, Rezitation und Performance schenkte sie dem Publikum beim Brucknerfest ein seltenes, tief bewegendes Hörerlebnis.

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So erlebt man den mittleren Saal des Brucknerhauses selten. Das Publikum sitzt im Sesselkreis um den Flügel. Die Künstlerin Hanni Liang hockt auf Papierbahnen: Sie bemalt, sie beschreibt sie mit Tusche.

Darin findet der Performanceabend „Aus der Tiefe“ seine Einstimmung, so bereitet die Künstlerin sich und ihr Publikum auf das Konzert vor, ein Hauptstück wird von zwei kleinen Klavierstücken Bruckners umrahmt.

Dabei handelte es sich um Frederic Rzewskis (1938-2021) famose klangliche Einbettung des Texts „De profundis“ von Oscar Wilde, seinem Brief aus dem Gefängnis, vom Kippmoment seines Lebens, dem Sturz vom Erfolg in die Tiefe (wegen seines intimen Verhältnisses zu Lord Alfred Douglas).

Hanni Liang ist eine deutsch-chinesische Pianistin, sie tritt in den besten Häusern auf, u.a. in ...
Hanni Liang ist eine deutsch-chinesische Pianistin, sie tritt in den besten Häusern auf, u.a. in der Elbphilharmonie, sie hat sich auch durch innovative Konzertformate einen Namen gemacht.(Bild: reinhard winkler)

Die sprechende und pfeifende Pianistin
Rzewski fordert von der Darbietenden Virtuosität am Klavier in den instrumentalen Einleitungen der Kapitel seiner Komposition, aber auch fein modulierte Rezitation des Texts, Singen, Pfeifen, geräuschvolles Atmen und Body-Percussion. Hanni Liang berührt ihr Publikum damit tief und schenkt ihm den kostbaren, weil äußerst seltenen Moment eines ganz besonderen Hörerlebnisses.

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Zum Abschluss schickt sie diesem Bruckners sehr bekannte „Erinnerung für Klavier WAB 117“ nach, elegisch schwer holt sie diese aus dem Flügel, mithin aber auch mit ganz lebenskräftigen Anschlägen. Das entlässt ein dankbares Publikum leichter in den Abend. Viele Minuten langer, höchst verdienter Applaus für diese Solo-Performance im Rahmen des Brucknerfests!
Thomas Serner

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