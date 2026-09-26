Ein Klagenfurter Ex-Profi ist wie Ronaldinho!

Sandro da Silva kennen in Kärnten einige Fußballfans. Von 2008 bis 2010 lief er bei der Austria Kärnten in der Bundesliga auf, mutierte prompt zum Publikumsliebling. Später wechselte der Edel-Techniker nach Ried, ließ sich danach aber wieder in seinem geliebten Kärnten nieder – wo er u. a. für den FC KAC auflief und nun für Oberglan in der Unterliga kickt.