Ein Klagenfurter Ex-Profi ist wie Ronaldinho!

Der Klagenfurter Sandro da Silva hat eine interessante Gemeinsamkeit mit Brasilien-Superstar Ronaldinho. Zudem spielte der 40-Jährige einst mit Romario in einem Team, läuft nun für Unterligist Oberglan auf – und muss am Samstag auch „zaubern“. Allerdings nicht beim Legendenspiel von Ronaldinho & Friends im Wörthersee-Stadion ...
Sandro da Silva kennen in Kärnten einige Fußballfans. Von 2008 bis 2010 lief er bei der Austria Kärnten in der Bundesliga auf, mutierte prompt zum Publikumsliebling. Später wechselte der Edel-Techniker nach Ried, ließ sich danach aber wieder in seinem geliebten Kärnten nieder – wo er u. a. für den FC KAC auflief und nun für Oberglan in der Unterliga kickt.
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