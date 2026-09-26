Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Er traf den „Magier“

Ein Klagenfurter Ex-Profi ist wie Ronaldinho!

Fußball National
26.09.2026 10:57
Der Kärntner Sandro da Silva (40) lief für Brasilien auf, spielt jetzt für Unterligist Oberglan.
Der Kärntner Sandro da Silva (40) lief für Brasilien auf, spielt jetzt für Unterligist Oberglan.(Bild: Da Silva)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der Klagenfurter Sandro da Silva hat eine interessante Gemeinsamkeit mit Brasilien-Superstar Ronaldinho. Zudem spielte der 40-Jährige einst mit Romario in einem Team, läuft nun für Unterligist Oberglan auf – und muss am Samstag auch „zaubern“. Allerdings nicht beim Legendenspiel von Ronaldinho & Friends im Wörthersee-Stadion ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sandro da Silva kennen in Kärnten einige Fußballfans. Von 2008 bis 2010 lief er bei der Austria Kärnten in der Bundesliga auf, mutierte prompt zum Publikumsliebling. Später wechselte der Edel-Techniker nach Ried, ließ sich danach aber wieder in seinem geliebten Kärnten nieder – wo er u. a. für den FC KAC auflief und nun für Oberglan in der Unterliga kickt.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
26.09.2026 10:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ronaldinho
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
99.763 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
90.828 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
83.965 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1374 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1083 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Wirtschaft
Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird
893 mal kommentiert
Die Ölbranche wird gleich zweifach zur Kasse gebeten.
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Er traf den „Magier“
Ein Klagenfurter Ex-Profi ist wie Ronaldinho!
Herbert Prohaska:
„Klopps Worte sollten auch in Österreich gelten“
Sport Tv Logo
Sneijder in Kärnten:
„Marko ein Verrückter, Alaba macht Unterschied!“
Venezia gegen Rapid
Das Kultduell sehen Sie live nur auf sportkrone.at
Sport Tv Logo
Ronaldinho in Kärnten
Bodyguards begleiteten Brasilo-Star bis aufs WC!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf