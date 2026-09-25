Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen

„Drohnen-Krieger“ organisieren sich

Der Online-Versandhändler Amazon verteidigt das Programm – weniger als ein Prozent der Rückmeldungen beträfen den Lärm. Doch die Bürger von Richardson geben nicht auf. Als „Drohnen-Krieger“ organisieren sie sich gegen die Sechsrotor-Copter, die Pakete mit einem Gewicht von bis zu rund 2,3 Kilogramm in unter 30 Minuten ausliefern sollen.