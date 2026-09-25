„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
In der Stadt Richardson im US-Bundesstaat Texas klagen Anwohner über den Dauerlärm von Amazons Lieferdrohnen. Manche Häuser dort werden Dutzende Mal am Tag überflogen. Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln.
Amazons Prime-Air-Lieferdrohnen machen die Nachbarn in Richardson, einem Vorort von Dallas, wahnsinnig. Eine Anwohnerin zählte an einem ruhigen Tag 52 Überflüge. „Es klingt wie ein Bienenstock direkt über unseren Häusern, es ist einfach nur eine Plage“, schildert Scott Bratcher, einer der Betroffenen (siehe Video oben).
„Drohnen-Krieger“ organisieren sich
Der Online-Versandhändler Amazon verteidigt das Programm – weniger als ein Prozent der Rückmeldungen beträfen den Lärm. Doch die Bürger von Richardson geben nicht auf. Als „Drohnen-Krieger“ organisieren sie sich gegen die Sechsrotor-Copter, die Pakete mit einem Gewicht von bis zu rund 2,3 Kilogramm in unter 30 Minuten ausliefern sollen.
Mit Flug-Tracking-Apps überwachen die betroffenen Bürger in Richardson den Flugverkehr der Amazon-Drohnen über ihren Dächern und fordern von der Stadt höhere Mindestflughöhen. „Ich denke, wir stehen für die kleinen Leute ein“, sagt Scott Bratcher. Die Drohnen würden teilweise nur 46 Meter hoch fliegen, berichten die genervten Anwohner.
Absturz sorgte für Schlagzeilen
Vor einigen Monaten hat ein spektakulärer Drohnencrash in Richardson für einige Schlagzeilen gesorgt. Ein Fluggerät von Amazon war 4. Februar gegen 17 Uhr in ein Wohngebäude gekracht und schließlich rauchend auf einem Gehweg gelandet.
Amazon plant die Expansion von Prime Air auf 500 Städte in den USA, was – wie sich jetzt am Beispiel der Stadt Richardson zeigt – aber möglicherweise Akzeptanzprobleme mit sich bringen könnte.
Pläne fur Zustelldrohnen gestoppt
In Italien hat Amazon seine Pläne für Warenlieferungen mittels Drohne Ende Dezember 2025 gestoppt. „Nach einer strategischen Überprüfung haben wir beschlossen, unsere kommerziellen Drohnen-Lieferpläne in Italien einzustellen“, erklärte das US-Unternehmen. Es habe zwar positive Gespräche mit den italienischen Luftfahrtbehörden gegeben, allerdings sprächen die geschäftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen derzeit gegen das Programm, teilte Amazon mit.
Die Ankündigung kam überraschen, denn ein Jahr zuvor hatte Amazon – im Dezember 2024 – erfolgreiche Tests mit Lieferdrohnen in der Stadt San Salvo in der Gebirgsregion der Abruzzen vermeldet.
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