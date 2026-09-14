Warum Screenshots uns vergesslicher machen

Gehören Sie auch zu den Menschen, die ein Foto oder einen Screenshot machen, um sich später an ein bestimmtes Ereignis oder eine Sache zu erinnern? Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass dieses Verhalten das Vergessen sogar begünstigen kann. Die Forscherinnen bezeichnen das Phänomen als „digitale Amnesie“. Es könnte erklären, warum wir zwar immer mehr Informationen speichern, uns aber nicht zwangsläufig mehr davon selbst merken.