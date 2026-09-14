Erwürgten Freund in Wohnung gelagert: Mordanklage

Angeklagter grundsätzlich geständig

Nach seiner Festnahme zeigte sich der 36-Jährige grundsätzlich geständig. Gleichzeitig sprach er von einem „Nebel der Verdrängung seiner Gedanken“, weshalb er sich nicht an alle Details erinnern könne. Seine Verteidigerin Anita Schattner verzichtete auf einen Einspruch gegen die Anklage.

Der Prozess findet am 23. Oktober statt.