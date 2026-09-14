Im Video: Stromausfall und LASK-Frust gegen Sturm

Graz hat rechtzeitig vor dem Ligaphasenstart der Fußball-Europa-League wieder in die Spur gefunden. Das Heim-2:1 am Sonntag über den LASK bedeutete nicht nur die erste Niederlage des Meisters nach saisonübergreifend neun Liga-Siegen en suite, sondern auch den ersten vollen Erfolg der Steirer nach nur einem Punkt aus den jüngsten beiden Runden. Für zusätzlichen Ärger sorgte ein Stromausfall! Die Highlights der Partie – in Kooperation mit Sky Sports Austria.