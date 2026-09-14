Im Video: WSG Tirol belohnt sich in letzter Minute

Die WSG Tirol hat sich für einen bemühten Auftritt in letzter Minute noch belohnt. Ein Elfer von Murat Satin (95.) brachte den Wattenern am Sonntag in der sechsten Runde der Fußball-Bundesliga nach 0:2-Rückstand den Ausgleich zum 2:2 und einen Punkt. Der effiziente TSV war dank Oliver Lukic (14.) und Marco Hoffmann (44.) lange auf dem Weg zum dritten Sieg in Folge, ehe mit Lukas Hinterseer (72.) und Satin zwei Joker die Hausherren doch noch belohnten. Hier die Highlights im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.