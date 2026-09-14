Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Raum für Begegnungen

Handy-Gegner organisieren „algorithmusfreie Zone“

Digital
14.09.2026 12:08
Die Bewegung kritisiert, dass die digitale Dauerpräsenz persönliche Begegnungen verdrängt.
Die Bewegung kritisiert, dass die digitale Dauerpräsenz persönliche Begegnungen verdrängt.(Bild: DisobeyArt - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem die „Radikale Anti Smartphone Front“ (RASF) mit Plakaten wie „Spritzer statt Smartphone“ oder „Leben statt Liken!“ in der Wiener Innenstadt für Aufsehen gesorgt hat, folgt nun eine Aktion der Bewegung: Am Samstag wird ab 14 Uhr am Siebensternplatz eine „algorithmusfreie Zone“ errichtet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In dieser sollen Menschen bewusst ins Gespräch kommen, anstatt am Handy zu scrollen, wie es seitens der Künstlergruppe am Montag hieß. Es werde demnach „ein kleiner, temporärer Ort, an dem Menschen ins Gespräch kommen und gemeinsam über die Auswirkungen von Algorithmen auf unser Leben nachdenken können“, sagte Benno Flügel, Initiator der Bewegung. „Wien lässt uns einfach nicht mehr los.“

Trend entgegenstemmen
Die RASF kritisiert, dass die digitale Dauerpräsenz persönliche Begegnungen verdränge, Selbstdarstellung fördere und zur gesellschaftlichen Spaltung beitrage. Mit der vermehrten Nutzung von „algorithmusfreien Räumen“ wie Bibliotheken, Kinos, Museen oder Bars sowie mit eben eigenen Aktionen will sich die RASF dem digitalen Trend entgegenstemmen.

Lesen Sie auch:
Mit Botschaften wie „Tanzen statt Twittern!“ will das Kunstprojekt Bewusstsein schaffen.
„Leben statt Liken!“
Radikale Anti-Smartphone-Front macht in Wien mobil
09.09.2026

Wichtiger als eine Horde Abonnenten auf Facebook oder Follower auf Instagram sei eine „Handvoll Freunde, mit denen wir lachen, weinen und über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens reden können“.

In Wien traf die RASF wohl einen Nerv der Zeit. Die Resonanz auf die Plakataktion sei „größer als in allen anderen Städten“ gewesen, sagte Flügel. Viele Personen hätten sich gemeldet, um die Arbeit der RASF zu unterstützen oder mitzumachen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
14.09.2026 12:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Smart-TV-Besitzer werden beim Fernsehen beobachtet – besonders dreist geht dabei der ...
Krone Plus Logo
Bei LG gar im Standby
So verhindern Sie, dass Ihr Smart-TV Sie belauscht
Krone Plus Logo
Billiger als bei Apple
Falt-iPhone Duo: Das sind seine schärfsten Rivalen
Von Fans mit Spannung erwartet: Ein Remake des N64-Klassikers „The Legend of Zelda: Ocarina of ...
Film, Konzerte, Games
40 Jahre „Zelda“: Neuheiten-Feuerwerk bei Nintendo
Krone Plus Logo
Umstrittener IFA-Trend
Bildschirm, Speaker, Kamera: Die KI-Brillen kommen
Saubermacher-Vorstandsvorsitzender Andreas Opelt (l.) und Anlagenleiter Hanspeter Plazovnik (r.) ...
Krone Plus Logo
Risiko Akku-Recycling
„Vor einer Stunde war wieder die Feuerwehr da“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
101.625 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
96.680 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
92.293 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1752 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1264 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1245 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Mehr Digital
Über 40 Empfehlungen
Experten-Papier: So soll Europa bei KI aufholen
Raum für Begegnungen
Handy-Gegner organisieren „algorithmusfreie Zone“
Krone Plus Logo
„Digitale Amnesie“
Warum Screenshots uns vergesslicher machen
Verschoben
OpenAI-Chef: Börsengang nicht mehr in diesem Jahr
Fluch oder Segen
Spionieren wir uns bald alle unfreiwillig aus?

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf