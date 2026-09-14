Handy-Gegner organisieren „algorithmusfreie Zone“

In dieser sollen Menschen bewusst ins Gespräch kommen, anstatt am Handy zu scrollen, wie es seitens der Künstlergruppe am Montag hieß. Es werde demnach „ein kleiner, temporärer Ort, an dem Menschen ins Gespräch kommen und gemeinsam über die Auswirkungen von Algorithmen auf unser Leben nachdenken können“, sagte Benno Flügel, Initiator der Bewegung. „Wien lässt uns einfach nicht mehr los.“