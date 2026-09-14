Erlösung im Video: Wiener Austria dreht Partie

Die Wiener Austria kann den kommenden Wochen nach dem ersten Bundesliga-Heimsieg der Saison wieder positiver entgegenblicken. „Man darf nicht zu schnell die Nerven verlieren, wenn man einmal in einer etwas schwierigeren Situation steckt nach fünf Runden“, meinte Trainer Stephan Helm nach dem am Ende glücklichen 2:1 am Sonntag gegen Austria Lustenau. Die Highlights der Partie gibt es hier im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.