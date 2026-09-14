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Nach verlorener Wette

Tom Kaulitz schenkt Stiefsohn Henry neuen Ferrari

Society International
14.09.2026 11:33
Tom Kaulitz machte Heidis Sohn Henry zum 21. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk.
Tom Kaulitz machte Heidis Sohn Henry zum 21. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk.(Bild: Krone-Collage/AFP, JULIE SEBADELHA, www.instagram.com/heidiklum)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für ein Geburtstagsgeschenk: Heidi Klums Sohn Henry bekam zum 21. Geburtstag einen Ferrari von Stiefpapa Tom Kaulitz geschenkt. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Geburtstagsgeschenk – Tom löste damit auch Wettschulden ein. 

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Heidi Klums Sohn Henry feierte vor Kurzem seinen 21. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gab es ein Mega-Geschenk von Stiefvater Tom Kaulitz: Einen nagelneuen roten Ferrari. Mama Heidi Klum filmte die Geschenkübergabe und teilte das Video auf Instagram.

Hier schenkt Tom Kaulitz seinem Stiefsohn den Mega-Sportwagen: 

Da staunte der 21-Jährige nicht schlecht, als er die Tür öffnete und auf dem Parkplatz vor dem Haus ein schicker roter Sportwagen stand: „Oh mein Gott! Jesus Christus. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll“, stammelt Henry Samuel. Verständlich: Immerhin stehen hier 490 PS in knallrot und als Cabrio vor der Tür. „Das ist ein F130“, sagt Tom.

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Er kann sein Glück kaum fassen: „Dieses Ding ist wunderschön“, sagt er. Er umrundet den Wagen ein paar Mal, Mama Heidi sagt: „Du hast so lange darauf gewartet“. Damit spielt Mama Heidi schon auf die von Tom verlorene Wette an.

„Mario Cart“-Wette verloren 
Mit dem Luxus-Geschenk machte Tom Henry nicht nur eine Riesenfreude, sondern löste gleichzeitig seine Wettschulden ein. Der Ursprung der Story geht sieben Jahre zurück.

Tom schlug dem damals 14-jährigen Henry beim „Mario-Cart“-Spielen einen Deal vor: Verliert Henry, muss er drei Monate auf Videospiele verzichten und Tom ein Gemälde schenken, dass ihn (also Henry) am Steuer eines Autos zeigt. Gewinnt Henry, bekommt er zum 21. Geburtstag einen Ferrari geschenkt.

Das sieben Jahre alte Video postete Mama Heidi ebenfalls auf Instagram:

Im Video erklärt Henry nochmal ganz genau den Deal. Heidi ist skeptisch und fragt nochmal bei Tom nach: „Einen echten Ferrari“, worauf Tom antwortet: „Natürlich einen echten Ferrari“.

Tom verlor die Wette und sieben Jahre später wurden die Wettschulden eingelöst. Den Wagen hatte Tom gemeinsam mit seinem Bruder Bill bei einer Auktion erstanden und etwa ein Jahr in der Garage versteckt. Die Überraschung ist definitiv gelungen!

Vier Stiefkinder
Heidi Klum ist seit 2019 mit Tom Kaulitz verheiratet. Aus ihrer Beziehung mit Formel-1-Mogul Flavio Briatore stammt Tochter Leni, die ebenfalls als Model arbeitet. Mit Ex-Mann Seal hat Heidi drei weitere Kinder: Henry Samuel, Johan Samuel und Lou Sulola Samuel. 

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