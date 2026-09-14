Tom Kaulitz schenkt Stiefsohn Henry neuen Ferrari

Da staunte der 21-Jährige nicht schlecht, als er die Tür öffnete und auf dem Parkplatz vor dem Haus ein schicker roter Sportwagen stand: „Oh mein Gott! Jesus Christus. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll“, stammelt Henry Samuel. Verständlich: Immerhin stehen hier 490 PS in knallrot und als Cabrio vor der Tür. „Das ist ein F130“, sagt Tom.