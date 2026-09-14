Kniffliger Drahtseilakt zwischen Monza und Madrid

Wer an den letzten beiden Sonntagen die Formel 1 verfolgt hat, der hat Einblick in zwei ganz unterschiedliche Welten bekommen. Da war einerseits Monza: Das etwas in die Jahre gekommene, immer leicht chaotisch wirkende Motorsport-Heiligtum, das aber wie keine andere Strecke Emotionen entfesseln kann – Sprechchöre, Bengalos, Fahnen.