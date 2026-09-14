Spionieren wir uns bald alle unfreiwillig aus?

Niemand möchte es, auf der Straße, am Strand oder in der Bar einfach so fotografiert zu werden. Mit sinkenden Preisen jedoch dringen Smart-Brillen immer mehr in unseren Alltag ein. Sie sehen aus wie normale Brillen, können aber fotografieren, filmen, Gespräche aufnehmen und mithilfe von KI die Umgebung analysieren. Kamera und Mikrofon sind bei der Smart-Brille fast unsichtbar im Rahmen versteckt – und für andere ist es kaum zu erkennen, ob gerade aufgenommen wird oder nicht.