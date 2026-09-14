Spionieren wir uns bald alle unfreiwillig aus?

Smart-Brillen erobern gerade unseren Alltag. Warum sie gleichzeitig ein Fluch für das Privatleben, aber auch ein Segen für die Pflege werden könnten ...
Niemand möchte es, auf der Straße, am Strand oder in der Bar einfach so fotografiert zu werden. Mit sinkenden Preisen jedoch dringen Smart-Brillen immer mehr in unseren Alltag ein. Sie sehen aus wie normale Brillen, können aber fotografieren, filmen, Gespräche aufnehmen und mithilfe von KI die Umgebung analysieren. Kamera und Mikrofon sind bei der Smart-Brille fast unsichtbar im Rahmen versteckt – und für andere ist es kaum zu erkennen, ob gerade aufgenommen wird oder nicht.
Problematisch wird das besonders durch Künstliche Intelligenz
Gesichter, Stimmen oder Gegenstände können erkannt und die Daten über das Smartphone an Cloud-Dienste weitergeleitet werden. „Wer die Daten verarbeitet und was damit geschieht, ist oft schwer nachvollziehbar“, warnt Philipp Rameder, Experte der FH Wiener Neustadt (FHWN).
Kontrolllichter können leicht manipuliert werden
Auch die Kontroll-LED vieler Brillen bietet keinen sicheren Schutz. Sie kann manipuliert werden oder bei Sonnenlicht kaum auffallen. Philipp Kolmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informatik, rechnet daher mit einem „Katze-Maus-Spiel“. „Während Hersteller neue Sicherheitsmaßnahmen entwickeln, werden gleichzeitig Möglichkeiten gesucht, diese zu umgehen.“
Bei den Smart-Brillen kann man oft gar nicht nachvollziehen, dass es sich dabei um ein Aufnahmegerät handelt.
Philipp Kolmann, IT-Profi an der FH Wiener Neustadt
Viele Vorteile für die Pflege und die Industrie
Es gibt aber auch große Vorteile: In Industrie und Wartung können Informationen direkt eingeblendet oder Kamerabilder zur Analyse geteilt werden. Auch in der Pflege können Fachkräfte aus der Ferne unterstützen. Den Einsatz hat die FHWN bereits selbst im europäischen Forschungsprojekt „Care about Care“ erprobt.
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