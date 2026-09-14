Wiener Familie geriet in Dunkelheit in Bergnot

Eine dreiköpfige Familie aus Wien setzte gegen 20 Uhr auf der Ennskraxn bei Kleinarl einen Notruf ab. Die drei waren erst um 14 Uhr zu der anspruchsvollen Tour auf den 2410 Meter hohen Gipfel gestartet. Weil sie der Schwierigkeit nicht gewachsen waren, kehrten sie um. Beim Abstieg gerieten sie durch wegloses, absturz- und steinschlaggefährdetes Gelände entlang einer Rinne. Auf rund 1930 Metern kamen sie schließlich nicht mehr weiter.