Bewegung ist aktives Training für Körper und Kopf

So halten wir Körper und Gehirn fit! Wer regelmäßig mit Philipp mitturnt, tut schon viel für die körperliche und mentale Gesundheit. Denn ein aktiver Lebensstil senkt das Risiko für viele Erkrankungen. Starten wir gemeinsam in die neue Bewegungswoche und integrieren wir Bewegung in unseren Tag – einfach mit „Philipp bewegt“ !