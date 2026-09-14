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Hiobsbotschaft! Sturm-Kicker Jatta fällt lange aus

Bundesliga
14.09.2026 12:03
Seedy Jatta wurde am Montag bereits operiert!
Seedy Jatta wurde am Montag bereits operiert!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hiobsbotschaft für Sturm Graz kurz vor dem Auftaktmatch in die Europa League! Stürmer Seedy Jatta hat sich im Topspiel gegen den LASK (2:1) am Sonntag eine schwere Schulterverletzung zugezogen und fällt nun länger aus, wie die Steirer am Montag vermelden. 

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Der 2:1-Sieg gegen den LASK bekommt für Sturm doch noch einen bitteren Beigeschmack. Denn Stürmer Jatta hat sich im Match eine schwere Schulterverletzung zugezogen und wurde am Montag bereits operiert.

„Operation ist gut verlaufen“
Der 23-Jährige war nach einem Foulspiel hart auf den Boden geprallt. Er wird den Grazern jetzt mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. So verpasst er auch den Auftakt in die Europa-League-Saison gegen Stade Rennes (Mittwoch ab 21 Uhr). 

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„Seedy ist ein enorm wichtiger Spieler für uns, der uns in den kommenden Wochen sehr fehlen wird. Die Operation ist gut verlaufen und so wie wir Seedy kennen, wird er auch in der Reha jeden Tag 100 Prozent geben, um uns so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stehen zu können“, so Sportchef Michael Parensen.  

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