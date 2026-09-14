„Laden Regierung ein, neben Glocke zu übernachten“

Nach monatelangen Bauarbeiten fährt die Lokalbahn wieder durch den Salzburger Flachgau. In Oberndorf allerdings mit bitterem Beigeschmack, denn: Mit jedem Zug belastet das Dauerbimmeln eines Läutewerks die Anrainer. Warum sie jetzt sogar Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ein Gästezimmer anbieten? Die „Krone“ hat Antworten.
Ding, ding, ding – künstlich, monoton und für mindestens eine halbe Minute pro Zug bimmelt das Läutewerk seit Sonntag bei der Lokalbahnhaltestelle Oberndorf-Laufen. Und das in einer Frequenz, die laut Anrainern sogar durch geschlossene Fenster dringt, wie sie beim Lokalaugenschein der „Krone“ berichten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.