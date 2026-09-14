„Laden Regierung ein, neben Glocke zu übernachten“

Ding, ding, ding – künstlich, monoton und für mindestens eine halbe Minute pro Zug bimmelt das Läutewerk seit Sonntag bei der Lokalbahnhaltestelle Oberndorf-Laufen. Und das in einer Frequenz, die laut Anrainern sogar durch geschlossene Fenster dringt, wie sie beim Lokalaugenschein der „Krone“ berichten.