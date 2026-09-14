Die KI weiß nicht immer, was wirklich Recht ist

Zwei Arbeiterkammer-Experten erklären, warum die Künstliche Intelligenz in Rechtsfragen oft ein schlechter Berater ist.
ChatGPT, Claude, DeepL oder Copilot: Künstliche Intelligenz ist in aller Munde und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sogar in der Arbeitswelt ist der Einsatz der neuen Technologie erlaubt, ja oft sogar erwünscht, weil sich viele Prozesse beschleunigen lassen.
Fakten werden nicht geprüft
Die Chatbots sind auch durchaus hilfreich, um grundlegende Informationen einzuholen. Doch Vorsicht! Die KI überprüft keine Fakten, sondern generiert Inhalte lediglich auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. „Wer sich in Rechtsfragen allein auf diese verlässt, riskiert Fehlinformationen“, warnt Mario Popovits, Arbeitsrechtsexperte in der Arbeiterkammer.
Vor allem in heiklen Angelegenheiten zum Thema Arbeitszeit, Überstunden, Kündigungen oder Verfallsfristen beziehe die KI ihre Daten nicht aus dem österreichischen, sondern oft aus dem deutschen Recht.
Auch in der Arbeit greift man auf KI-Tools zurück, sofern der Arbeitgeber kein Verbot ausspricht und der Datenschutz gewahrt bleibt.
Arbeitsrechtsexperte Mario Popovits
Bild: AK Bgld.
Folgen für Nutzer
Für Nutzer könne das ernste Folgen haben, wenn Falschinformationen zu ungültigen Vertragsbestimmungen, verpassten Fristen oder finanziellen Schäden führen. Irreführende Ratschläge können auch teuer werden. Im schlimmsten Fall drohen sogar negative Konsequenzen, wenn man sich bei rechtlichen Schritten auf KI-generierte Texte verlässt.
„Mittlerweile erleben wir fast täglich, dass Menschensich im Vorfeld mithilfe eines Chatbots informieren. Davon kann ich nur abraten. Rechtliche Beurteilungen gehören in die Hände von Experten“, sagt Popovits und verweist auf die kostenlose Beratung bei der Arbeiterkammer.
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