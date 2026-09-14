Muchitsch: „Aufhören, Menschen Angst zu machen“

Die IV verweist darauf, dass die Anhebung des Frauenpensionsalters bereits Wirkung zeige und zwischen Juni 2023 und Juni 2026 mehr als 52.000 zusätzliche Frauen zwischen 60 und 64 Jahren beschäftigt waren. Warum ist das kein Beleg dafür, dass eine weitere Anhebung funktionieren kann?

Weil man sich nicht nur jene Zahl herauspicken darf, die gerade zur eigenen Argumentation passt. Ja, es sind mehr Frauen zwischen 60 und 64 beschäftigt. Das ist grundsätzlich positiv. Aber gleichzeitig sehen wir, wie schwierig es für ältere Menschen wird, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, wenn sie einmal arbeitslos geworden sind. Und viele, die körperlich arbeiten, schaffen es nicht bis zu ihren Pensionsstichtag. Das Älterenbeschäftigungsmonitoring zeigt: Rund vier von fünf Betrieben in Österreich beschäftigen keinen einzigen Menschen ab 60 Jahren. Und mehr als die Hälfte beschäftigt niemanden ab 55. Da frage ich schon: Wo genau sollen die Menschen länger arbeiten? Wenn Unternehmen Menschen ab 55 nicht mehr einstellen, dann bedeutet eine weitere Anhebung für viele lediglich: länger Arbeitslosengeld und Notstandshilfe.