Freizeit teurer: Neue Steuer trifft alle Wiener

Spüren würden das auch der Tourismus und die Gastronomie. Alleine der Wegfall von Stadion-Konzerten würde etwa 200.000 Nächtigungen kosten, errechnen die Experten.

Auch Wiener Bälle betroffen

Teurer werden auch die Wiener Bälle, die mit 600.000 Besuchern einen Gesamtwirtschaftsumsatz von 240 Millionen Euro erzielen.