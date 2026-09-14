Nutznießer Kimi und ein grausamer Ring für Norris

„Marca“:

„Antonelli monumental.“

„Mundo Deportivo“:

„Der Madring war grausam zu (Lando) Norris und belohnte Kimi (Antonelli). Diesem Jungen gelingt einfach alles. Er führt die Weltmeisterschaft an, bricht am Steuer des dominierenden Autos die meisten Rekorde für junge Fahrer – und das auf höchstem Niveau. Aber selbst an Tagen, an denen es so aussieht, als müsste er eine Niederlage hinnehmen, passiert etwas, das ihm zugutekommt. Vielleicht ist es das Glück des zukünftigen Champions (....).“

„As“:

„Die fünf Ampeln erloschen, und die Formel 1 in Madrid war nun kein undenkbarer Traum mehr, wie er einst schien, sondern wurde zu einem der großen Feste des spanischen Sports.“

„El Mundo“:

„Madring und Madrid kennen nun ihren ersten Sieger. Es ist Andrea Kimi Antonelli, der 20-jährige ‘Junge‘, der das Fahrerlager in seinen Bann gezogen hat und der bei der Premiere der spanischen Rennstrecke der Formel-1-Weltmeisterschaft erneut ein Zeichen gesetzt hat.“

„Sport“:

„Kimi Antonelli ist in Hochform und weiterhin auf dem besten Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel. Der unersättliche 20-jährige italienische Rennfahrer wurde an diesem Sonntag zum ersten Formel-1-Sieger auf dem neuen Madring, der als Austragungsort des Grand Prix von Spanien mit einem spannenden Rennen debütierte, das mehr Drama bot als erwartet.“

„El País“:

„Antonelli freut sich über Norris‘ Pech in Madrid. Der Italiener profitiert von der Fehleinschätzung von McLaren und wird zum ersten Sieger in der Geschichte des Madring.“