Ex-VSV-Boss: „Es wurde viel zu lange gewartet!“

Woche der Entscheidung für Eishockey-Traditionsklub VSV! Ein neuer Geschäftsführer muss bekanntlich so schnell wie möglich gefunden werden, um das drohende Aus abzuwenden. Die „Krone“ sprach mit zwei Klublegenden der Villacher über die Situation. Und: Eine Verschiebung des Auftakts am Freitag ist laut ICE-Liga nicht möglich.
Vier Tage noch bis zum Start der ICE-Liga am Freitag! Und beim VSV läuft die Suche nach einem neuen Geschäftsführer – der nach dem Abgang von Martin Winkler übernimmt – weiter auf Hochtouren. Was man vom Verein hört, gab’s sogar proaktive Bewerber für den Posten, aber noch keinen passenden Kandidaten mit Finanzkenntnissen. Auch die Liga kurbelt weiterhin intensiv, um einen richtigen Mann zu finden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.