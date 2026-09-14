Ex-VSV-Boss: „Es wurde viel zu lange gewartet!“

Vier Tage noch bis zum Start der ICE-Liga am Freitag! Und beim VSV läuft die Suche nach einem neuen Geschäftsführer – der nach dem Abgang von Martin Winkler übernimmt – weiter auf Hochtouren. Was man vom Verein hört, gab’s sogar proaktive Bewerber für den Posten, aber noch keinen passenden Kandidaten mit Finanzkenntnissen. Auch die Liga kurbelt weiterhin intensiv, um einen richtigen Mann zu finden.