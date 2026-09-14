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„Mit den Menschen“

Kickl auf Herbst-Tour: Wandern und gratis Gemüse

Innenpolitik
14.09.2026 11:47
(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem sich die politischen Mitbewerber in den Sommerferien unters Volk gemischt hatten, geht FPÖ-Chef Herbert Kickl nun im Herbst auf Österreich-Tour. Am Programm stehen neben den üblichen Reden auch Wandern in Wien – und ein Gemüsetraktor, der „kostenlose, regionale Produkte“ anbieten wird. Man darf gespannt sein. 

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Unter dem Motto „Wir sind für Euch da!“ bewerben die Freiheitlichen ab dem 26. September österreichweit ihre Politik. Start ist in Osttirol und Kärnten, dann ein Termin in Wien, wo auch gewandert werden soll. Anschließend folgen weitere Auftritte Kickls unter anderem beim Oktoberfest der FPÖ-Meidling. Das Finale vor der Parteizentrale in Wien findet dann am Nationalfeiertag statt, wie Generalsekretär Michael Schnedlitz am Montag in einer Pressekonferenz ankündigte.

„Mit den Menschen“
Bei insgesamt zehn Terminen will sich Kickl wieder unters Volk mischen und sich die Sorgen der Bevölkerung anhören, wie es Schnedlitz ausdrückte. „Wenn man den Sommer so betrachtet, könnte man denken, die Menschen stehen alleine da. Dem ist aber nicht so“, meinte der blaue Generalsekretär, der auch offiziell Heimatschutzsprecher seiner Partei ist. „Herbert Kickl geht wieder auf Tour – und zwar nicht gegen die Menschen, sondern mit den Menschen.“

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  Bedeutende Unterschiede sieht Schnedlitz daher auch zu den bereits abgeschlossenen Auftritten im Sommer von Regierungsmitgliedern, vor allem zu jener von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Mit dessen stark kritisierten Aussagen zur Kinderbetreuung habe die Volkspartei „ihr wahres Gesicht gezeigt“. Zudem seien die Veranstaltungen „rein vom Steuerzahler“ finanziert worden.

Gemüsetraktor und „Heimatherbst“
Volksnähe demonstrieren will die FPÖ nicht nur bei den Auftritten Kickls, bei denen etwa „ein eigener Gemüsetraktor“ mit kostenlosen regionalen Produkten auffahren soll. Auf kleinerer Ebene sollen wieder weitere Veranstaltungen, organisiert etwa durch die Bezirksorganisationen, unter dem Titel „Heimatherbst“ stattfinden.

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