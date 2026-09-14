Kickl auf Herbst-Tour: Wandern und gratis Gemüse

„Mit den Menschen“

Bei insgesamt zehn Terminen will sich Kickl wieder unters Volk mischen und sich die Sorgen der Bevölkerung anhören, wie es Schnedlitz ausdrückte. „Wenn man den Sommer so betrachtet, könnte man denken, die Menschen stehen alleine da. Dem ist aber nicht so“, meinte der blaue Generalsekretär, der auch offiziell Heimatschutzsprecher seiner Partei ist. „Herbert Kickl geht wieder auf Tour – und zwar nicht gegen die Menschen, sondern mit den Menschen.“