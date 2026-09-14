Irans Atomchef nicht bei IAEA-Konferenz in Wien

Immer wieder Konflikte um Irans Atomprogramm

Um das iranische Atomprogramm gibt es immer wieder Konflikte. Teheran hatte IAEA-Inspektionen in den vergangenen Jahren immer mehr eingeschränkt. Dies war eine Reaktion auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Atompakt mit dem Iran auszusteigen. Seit den ersten Angriffen der USA und Israels auf iranische Atomanlagen im Vorjahr hat die Islamische Republik die Zusammenarbeit mit der IAEA fast gänzlich eingestellt.