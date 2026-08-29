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So plant Volkswagen die Zukunft des Verbrenners

Motor
29.08.2026 16:00
Wer es künftig röhren hören will, muss tief in die Tasche greifen ...
Wer es künftig röhren hören will, muss tief in die Tasche greifen ...(Bild: EPA/VOLKSWAGEN/NIGEL TREBLIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Kleinwagen soll künftig Strom regieren, bei Porsche & Co. darf es dagegen weiter brummen und röhren. VW-Entwicklungschef Werner Tietz zeichnet ein ziemlich klares Bild der automobilen Zukunft: Der Verbrenner verschwindet nicht – er zieht nur in die teuren Etagen.

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Darauf läuft hinaus, was Volkswagen-Entwicklungsvorstand Werner Tietz jetzt im Gespräch mit Auto Motor und Sport über die Antriebsstrategie des Konzerns sagt. In Europa sieht er Benziner und Diesel in den großen Volumensegmenten langfristig auf dem Rückzug. Im Premium- und Luxusbereich dagegen soll der klassische Motor bleiben – vor allem dort, wo er Teil der Identität eines Autos ist. Das klingt zunächst paradox. 

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