So plant Volkswagen die Zukunft des Verbrenners

Darauf läuft hinaus, was Volkswagen-Entwicklungsvorstand Werner Tietz jetzt im Gespräch mit Auto Motor und Sport über die Antriebsstrategie des Konzerns sagt. In Europa sieht er Benziner und Diesel in den großen Volumensegmenten langfristig auf dem Rückzug. Im Premium- und Luxusbereich dagegen soll der klassische Motor bleiben – vor allem dort, wo er Teil der Identität eines Autos ist. Das klingt zunächst paradox.