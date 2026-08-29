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Autos sichergestellt

Heftige Frontalkollision mit unklarer Ursache

Vorarlberg
29.08.2026 14:30
Komplett zerstörter Pkw nach dem Crash auf einer Landstraße.
Komplett zerstörter Pkw nach dem Crash auf einer Landstraße.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Schwerer Crash in der Vorarlberger Gemeinde Schlins: Zwei Pkw krachten dort am Freitag auf der L50 zusammen. Wie es zu dem Unfall kam, ist allerdings völlig unklar, deshalb wurden die Autos sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. 

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Am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr war ein 29-jähriger Mann aus Satteins mit seinem Pkw auf der Walgaustraße (L50) von Schlins in Richtung Satteins unterwegs. Ein 34-jähriger, in Rankweil wohnhafter Lenker fuhr zur selben Zeit in die entgegengesetzte Richtung. Plötzlich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Lenker verletzten sich bei dem Crash, an den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

(Bild: Bernd Hofmeister)
(Bild: Bernd Hofmeister)
(Bild: Bernd Hofmeister)
(Bild: Bernd Hofmeister)

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber C8 mit Besatzung sowie zwei Rettungsfahrzeuge mit insgesamt sieben Rettungskräften. Ein Verletzter wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Die Freiwillige Feuerwehr Schlins stand mit vier Fahrzeugen und rund 30 Mitgliedern im Einsatz und band ausgetretene Flüssigkeiten auf Fahrbahn und angrenzendem Gelände. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Beiziehung eines Sachverständigen sowie die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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