Heftige Frontalkollision mit unklarer Ursache

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber C8 mit Besatzung sowie zwei Rettungsfahrzeuge mit insgesamt sieben Rettungskräften. Ein Verletzter wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Die Freiwillige Feuerwehr Schlins stand mit vier Fahrzeugen und rund 30 Mitgliedern im Einsatz und band ausgetretene Flüssigkeiten auf Fahrbahn und angrenzendem Gelände. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Beiziehung eines Sachverständigen sowie die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.