WAC-Neuling Schriebl: „Das macht was mit einem!“

WAC-Coach Thomas Silberberger betont vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim GAK: „Es ist ein No-Go für uns, in Graz nicht zu punkten!“ Obwohl die Grazer 2026 daheim einen Mega-Lauf haben! Zwei Änderungen in der Startelf – sowohl in der Defensive als auch im Sturm. Und Wolfsbergs Neuzugang Thorsten Schriebl lief vergangene Saison noch als Kapitän für den GAK auf – er spricht vor der emotionalen Rückkehr über die Fans, ein mögliches Tor und seinen Transfer.
Vierzehn Tage lang konnte der WAC zuletzt seine Akkus aufladen – aber ab Samstag geht’s mehr denn je in die Vollen! Beim GAK kämpft man da auch gegen den Trainereffekt rund um Gerald Scheiblehner, schon Dienstag wartet dann das hochemotionale Duell mit Ex-Trainer Didi Kühbauer und seinen LASK-Helden, unmittelbar vor der Länderspielpause (und nach dem Cup-Pflichtprogramm bei Ostligist Parndorf) rückt dann Rekordmeister Rapid (12. September) an.
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