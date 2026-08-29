WAC-Neuling Schriebl: „Das macht was mit einem!“

WAC-Coach Thomas Silberberger betont vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim GAK: „Es ist ein No-Go für uns, in Graz nicht zu punkten!“ Obwohl die Grazer 2026 daheim einen Mega-Lauf haben! Zwei Änderungen in der Startelf – sowohl in der Defensive als auch im Sturm. Und Wolfsbergs Neuzugang Thorsten Schriebl lief vergangene Saison noch als Kapitän für den GAK auf – er spricht vor der emotionalen Rückkehr über die Fans, ein mögliches Tor und seinen Transfer.