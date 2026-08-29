Champions League: Der Spielplan des LASK ist da!

Der Spielplan ist da: Zum Champions-League-Auftakt am 8. September (18.45 Uhr) muss der LASK bei AEK Athen ran. Am zweiten Spieltag folgt am 14. Oktober (18.45 Uhr) das Highlight-Spiel auf der Gugl gegen den FC Liverpool.
Eine Woche darauf wartet das Gastspiel bei Sporting Lissabon. Weiter geht es am 3. November daheim gegen Slovan Bratislava. Vor dem Auftritt am 19. Jänner bei Real Madrid gastieren die Linzer am 24. November bei Bodö/Glimt und empfangen am 9. Dezember Fenerbahce. Zum Abschluss ist Porto am 27. Jänner der letzte Heimgegner.
Die Partien bei AEK und Bodö sowie die gegen Slovan sind nach am Samstag veröffentlichtem Spielplan Dienstag-Matches, die übrigen für Mittwoche angesetzt. Anstoßzeit ist gegen AEK, Liverpool und Bodö um 18.45 Uhr, sonst um 21 Uhr.
Real zum Auftakt gegen Inter
Auftaktschlager sind am 8. September Inter Mailand gegen Real Madrid und Porto gegen Manchester City, am 9. September Napoli gegen Arsenal und Liverpool gegen Atletico Madrid. Bayern München beginnt am 10. September daheim gegen Bodö, Titelverteidiger Paris Saint-Germain einen Tag davor gegen Slovan Bratislava.
In der Ligaphase der Königsklasse sind 36 Vereine vertreten. Die zwölf Mannschaften mit den wenigsten Punkten scheiden aus. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Play-offs um einen Platz im Achtelfinale. Die Top-8 ersparen sich den Auftakt der K.-o.-Phase und stehen fix in der Runde der letzten 16. Das Finale findet am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid statt.
Der Spielplan des LASK im Überblick:
8. September (18.45 Uhr): AEK Athen – LASK
14. Oktober (18.45 Uhr): LASK – FC Liverpool
21. Oktober (21.00 Uhr): Sporting Lissabon – LASK
3. November (21.00 Uhr): LASK – Slovan Bratislava
24. November (18.45 Uhr): Bodö/Glimt – LASK
9. Dezember (21.00 Uhr): LASK – Fenerbahce
19. Jänner (21.00 Uhr): Real Madrid – LASK
27. Jänner (21.00 Uhr): LASK - FC Porto
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