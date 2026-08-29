Champions League: Der Spielplan des LASK ist da!

In der Ligaphase der Königsklasse sind 36 Vereine vertreten. Die zwölf Mannschaften mit den wenigsten Punkten scheiden aus. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Play-offs um einen Platz im Achtelfinale. Die Top-8 ersparen sich den Auftakt der K.-o.-Phase und stehen fix in der Runde der letzten 16. Das Finale findet am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid statt.