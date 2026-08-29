Überraschung! Rapid trennt sich von Rekordeinkauf

Ob es weitere Kader-Veränderungen geben wird, werden die nächsten Stunden bzw. Tage zeigen – an Dahl, Wurmbrand und Amane besteht Interesse. Katzer legt sich auch hier prinzipiell fest: „Was unsere Leistungsträger betrifft, wird es bestimmt keinen Ausverkauf geben.“ Die Wahrscheinlichkeit war am Samstagnachmittag groß, dass auch Amane am Sonntag gegen Sturm noch an Bord sein wird. Doch im Transfergeschäft kann es bekanntlich oft schnell gehen.