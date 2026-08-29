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Überraschung! Rapid trennt sich von Rekordeinkauf

Bundesliga
29.08.2026 15:27
Tobias Fjeld Gulliksen verlässt den SK Rapid.
Tobias Fjeld Gulliksen verlässt den SK Rapid.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Nach dem bitteren Aus in der Conference League muss Rapid sportlich in dieser Saison kleinere Brötchen backen, sich mit Meisterschaft und ÖFB-Cup zufriedengeben. Sonntag wartet daheim Sturm Graz, im Hintergrund wird im Finish der Sommer-Transferzeit fieberhaft an Lösungen für Spieler gesucht: Romano Amane wird schon seit Längerem als Abgang gehandelt, nun wird auch Tobias Gulliksen die Hütteldorfer verlassen.

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Der Norweger war vor einem Jahr als Rekord-Einkauf in Hütteldorf gelandet, konnte die in ihn investierten vier Millionen Euro sportlich aber nie rechtfertigen. Gulliksen blieb während seiner Zeit bei Grün-Weiß praktisch alles schuldig, kam auch unter Johannes Hoff-Thorup nicht auf Touren.

Nach dem Europacup-Aus zieht Rapid auch bei seinem Rekord-Einkauf die Reißleine, seit Samstag steht definitiv fest: Tobias Gulliksen wird Hütteldorf, wo er noch einen Vertrag bis 2029 hat, noch in diesem Transferfenster fürs Erste verlassen, steht nach 37 Einsätzen mit nur zwei Toren kurz vor dem Absprung. 

Vorgesehen ist vorerst eine Leihe zu einem Klub im Ausland. Auch für Andrija Radulovic, der seit Längerem auf dem Abstellgleis steht, sich mit den jüngsten Alternativen aber noch nicht einverstanden zeigte, wird weiter an einer Lösung gesucht. 

Seidl bleibt voraussichtlich
Der Abgang von Nenad Cvetkovic ist kein Thema, auch Matthias Seidl bleibt voraussichtlich – sofern kein „unmoralisches Angebot“ mehr eintrudelt – in Hütteldorf als Kapitän an Bord. „Wir sind mit Matthias und seinem Berater in einem super Austausch, wollen den Vertrag mit ihm unbedingt verlängern“, betonte Rapids Sportchef Markus Katzer.

Ob es weitere Kader-Veränderungen geben wird, werden die nächsten Stunden bzw. Tage zeigen – an Dahl, Wurmbrand und Amane besteht Interesse. Katzer legt sich auch hier prinzipiell fest: „Was unsere Leistungsträger betrifft, wird es bestimmt keinen Ausverkauf geben.“ Die Wahrscheinlichkeit war am Samstagnachmittag groß, dass auch Amane am Sonntag gegen Sturm noch an Bord sein wird. Doch im Transfergeschäft kann es bekanntlich oft schnell gehen.

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