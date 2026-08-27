VW bringt ID. Buzz endlich als California, aber …

Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge den ersten vollelektrischen Vertreter der California-Familie. Anfang 2027 sollen die ersten Autos ausgeliefert werden, zum Basispreis von voraussichtlich über 60.000 Euro. Und VW macht gleich klar: Dabei soll es nicht bleiben. Bis 2028 folgen weitere elektrische California-Modelle. Die Premiere ist also eher der Beginn einer neuen Familie als deren Höhepunkt.