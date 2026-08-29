Laufende Motorsäge traf Mann im Kopfbereich

Tragische Szenen spielten sich gegen 8.45 Uhr am Samstagmorgen im Bezirk Gmünd. In der Gemeinde Bad Großpertholz sollte ein Baum gefällt werden. Dazu wollte ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd einen sogenannten „Stechschnitt“ mit der Motorsäge durchführen, um einen Fällkeil positionieren zu können und so auf die Fallrichtung des Stammes Einfluss zu nehmen.