Laufende Motorsäge traf Mann im Kopfbereich

Ein schwerer Unfall ereignete sich beim Fällen eines Baumes im Waldviertel (NÖ). Ein Mann wurde im Kopfbereich verletzt. Der Notarzthubschrauber flog ihn in das Unfallkrankenhaus Linz.
Tragische Szenen spielten sich gegen 8.45 Uhr am Samstagmorgen im Bezirk Gmünd. In der Gemeinde Bad Großpertholz sollte ein Baum gefällt werden. Dazu wollte ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd einen sogenannten „Stechschnitt“ mit der Motorsäge durchführen, um einen Fällkeil positionieren zu können und so auf die Fallrichtung des Stammes Einfluss zu nehmen.
74-Jähriger verletzt
Neben dem Baum stand auch ein 74-Jähriger, der die Schnittführung kontrollieren wollte. Als der Jüngere zum Einschnitt ansetzte, wurde die laufende Motorsäge vom Baum zurückgeschleudert. Der Rückschlageffekt war so heftig, dass das Sägeblatt den älteren Mann im Kopfbereich traf und ihn trotz Forstschutzkleidung und Helm verletzte.
Nach der Erstversorgung vor wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.
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