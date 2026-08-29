Warnung: „Trip mit Trump“ kann tödlich enden

Bislang wurden allerdings noch keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Droge gemeldet. Allerdings die Zusammensetzung der Tabletten tückisch, der Effekt trete oft erst zeitversetzt auf, erklärten die Experten weiter. Die Niederlande verfolgen eine verhältnismäßig lockere Drogenpolitik, Cannabis ist in den berühmten Coffeeshops in kleinen Mengen frei erhältlich. Durch die Toleranz gegenüber Suchtmitteln ist das Land allerdings auch Umschlagplatz für den europaweiten Drogenhandel geworden. Dem versuchte man zuletzt mit strengeren Kontrollen entgegenzuwirken.