Neue Ecstasy-Pillen
Warnung: „Trip mit Trump“ kann tödlich enden
In den Niederlanden sind neue Ecstasy-Tabletten aufgetaucht, die ausgerechnet die Kopfform des US-Präsidenten aufweisen. Doch Experten warnen eindringlich vor dem „Trip mit Trump“, denn schon die Dosis, welche in einer Pille enthalten ist, kann tödlich sein.
Die „Donald Trumps“ waren im August vermehrt in Drogen-Testzentren in den Niederlanden gebracht worden. Dort können Konsumenten ihre Partypillen gratis überprüfen lassen – etwa ob diese mit Rattengift oder ähnlichem versetzt sind. In Wien gibt es dieses Angebot durch die Drogenberatungsstelle checkit!.
Schon ein „Trump“ kann tödlich sein
Die „Trumps“ waren allerdings mit einer derart hohen Dosis des Ecstasy-Wirkstoffs MDMA, bzw. dem verwandten Wirkstoff PMMA, versetzt gewesen, dass schon die Einnahme einer einzigen Pille potenziell tödlich enden könnte, warnt das niederländische Trimbos Institute, welches die Auswertungen vornahm.
Die Tabletten in den Farben rot, grün, blau und pastellgelb zeigen auf der einen Seite das Konterfei des US-Präsidenten, auf der Rückseite sind das Wort „Trump“ oder die Buchstaben NL eingestempelt. Das Institut betonte eindringlich, die Pillen auf keinen Fall einzunehmen: „Es droht Überhitzung, Kreislaufzusammenbruch und Tod.“
Bislang wurden allerdings noch keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Droge gemeldet. Allerdings die Zusammensetzung der Tabletten tückisch, der Effekt trete oft erst zeitversetzt auf, erklärten die Experten weiter. Die Niederlande verfolgen eine verhältnismäßig lockere Drogenpolitik, Cannabis ist in den berühmten Coffeeshops in kleinen Mengen frei erhältlich. Durch die Toleranz gegenüber Suchtmitteln ist das Land allerdings auch Umschlagplatz für den europaweiten Drogenhandel geworden. Dem versuchte man zuletzt mit strengeren Kontrollen entgegenzuwirken.
Nicht das erste Mal für „The Donald“
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Donald Trump als Vorbild für eine Partydroge herhalten musste. Bereits 2018 in Deutschland wurden rund 5000 orange Ecstasy-Tabletten in Form von Trumps Kopf sichergestellt. Die Drogen waren damals via Internet verkauft worden unter dem Slogan: „Trump makes partying great again.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.