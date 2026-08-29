Vier Tage gehört Schönbrunn den Pferden

Bei der Longines Global Champions Tour Vienna dreht sich vier Tage lang alles um Pferde und die vielen Facetten des Reitsports. Den Anfang machen am Donnerstag echte Wiener Publikumslieblinge: Die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule eröffnen das Event im Ehrenhof. Danach übernehmen jene Pferde und Reiter, die normalerweise auf den größten Turnierplätzen der Welt zu sehen sind. Im 5*-Springen geht es um wichtige Punkte, erstmals bringt internationale Dressur eine weitere olympische Disziplin nach Schönbrunn. Mit Isabell Werth ist dabei die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte angekündigt.