Vier Tage gehört Schönbrunn den Pferden

Von 24. bis 27. September 2026 wird Schloss Schönbrunn zur Bühne für internationalen Pferdesport. Bei der Longines Global Champions Tour Vienna treffen Springen, Dressur und die Lipizzaner auf imperiale Kulisse. Die „Krone“ verlost Tickets und VIP-Erlebnisse für das Pferdeevent des Jahres!
Bei der Longines Global Champions Tour Vienna dreht sich vier Tage lang alles um Pferde und die vielen Facetten des Reitsports. Den Anfang machen am Donnerstag echte Wiener Publikumslieblinge: Die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule eröffnen das Event im Ehrenhof. Danach übernehmen jene Pferde und Reiter, die normalerweise auf den größten Turnierplätzen der Welt zu sehen sind. Im 5*-Springen geht es um wichtige Punkte, erstmals bringt internationale Dressur eine weitere olympische Disziplin nach Schönbrunn. Mit Isabell Werth ist dabei die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte angekündigt.
Dabei soll der Pferdesport in Schönbrunn nicht nur eingefleischte Fans begeistern. Rund 400 Schüler und Schülerinnen sind am Donnerstag zum Kindertag eingeladen, viele von ihnen werden den Pferden dabei zum ersten Mal ganz nahekommen. Ponyreiten, Working Equitation und zahlreiche weitere Angebote machen das Wochenende auch für Familien zum Erlebnis.
„Mir ist wichtig, dass wir mit diesem Event ganz unterschiedliche Menschen erreichen. Nicht jedes Kind hat die Möglichkeit, mit Pferden in Kontakt zu kommen. Deshalb gehört für mich zu diesem Wochenende nicht nur der Spitzensport, sondern auch die Möglichkeit, Pferde kennenzulernen, ihnen ganz nahe zu sein und vielleicht zum ersten Mal diese Begeisterung zu spüren“, sagt Co-Veranstalterin Sonja Klima.
Mitspielen und gewinnenn
Wer dieses außergewöhnliche Pferdesport-Erlebnis selbst genießen möchte, hat jetzt die Chance dazu: Wir verlosen Top-Tickets für Freitag, den 25. September 2026.
Zu gewinnen gibt es 10 x 2 Panorama-Tickets für die überdachte Tribüne mit bester Sicht auf die Arena sowie 5 x 2 Panorama-Tickets inklusive 5 x 2 Gutscheinen für die Spanische Hofreitschule. Außerdem werden 15 x 2 Tickets zur GC-Lounge mit erstklassiger Lounge-Atmosphäre zum Genießen, Freie Sitzplatzwahl auf der überdachten Lounge-Tribüne, Willkommensgetränk, ganztägigem Catering mit Tee, Kaffee, Gebäck & Sandwiches, sowie dem exklusiven Event-Magazin mit Startlisten für alle Prüfungen verlost.
Ob Pferdesportfan, Schönbrunn-Liebhaber oder neugierig auf ein außergewöhnliches Event: Jetzt Gewinnspielformular ausfüllen, mitspielen und mit etwas Glück am Freitag, 25. September live dabei sein.
Die Longines Global Champions Tour Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn findet von 24. bis 27. September 2026 statt.
Sichern Sie sich jetzt noch die letzten Tickets, denn für das Wochenende ist das Event nahezu ausverkauft.
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