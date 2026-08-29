Russen in Angst vor neuer Mobilmachung im Herbst

Russlands Präsident Wladimir Putin will jetzt erst recht einen Sieg durchdrücken. Dem bedrängten Kremlchef gehen die Soldaten aus, doch eine Mobilmachung ist politisch riskant. Wie Trump im Iran muss auch er erkennen: Mit Raketen kann man zerstören, aber nicht gewinnen.
Glaube nichts, bevor es nicht der Kreml dementiert hat! Russen wissen das, und deshalb geht die Angst um vor einer neuen Mobilisierung. Die Staatspropaganda bemüht sich, Gerüchte über eine Zwangsrekrutierung zu zerstreuen, besonders vor der Dumawahl am 20. September. Hinter den Kulissen schafft der Kreml aber die Voraussetzungen für eine Mobilmachung im Herbst.
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