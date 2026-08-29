Russen in Angst vor neuer Mobilmachung im Herbst

Glaube nichts, bevor es nicht der Kreml dementiert hat! Russen wissen das, und deshalb geht die Angst um vor einer neuen Mobilisierung. Die Staatspropaganda bemüht sich, Gerüchte über eine Zwangsrekrutierung zu zerstreuen, besonders vor der Dumawahl am 20. September. Hinter den Kulissen schafft der Kreml aber die Voraussetzungen für eine Mobilmachung im Herbst.