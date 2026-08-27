Autonome Autos könnten Fußballer überfordern

Die Forscher sehen darin einen Hinweis, dass eine Vorgeschichte von Gehirnerschütterungen und wiederholten Kopfstößen die Übernahme der Fahraufgabe bei automatisierten Autos anspruchsvoller machen könnte. Belastbare allgemeine Aussagen lässt die Untersuchung mit ihrer vergleichsweise kleinen Probandengruppe allerdings nicht zu, die Autoren halten daher weitere Untersuchungen für nötig. Ein lohnendwer Ansatz, denn Level 3 wird in Zukunft häufiger werden.