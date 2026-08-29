Mobilfunker Drei will mit Wetter Geld verdienen

„Krone“: Der Mobilfunkmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Wo verdient ein Mobilfunker in fünf Jahren sein Geld – noch hauptsächlich mit Mobilfunk?

Rudolf Schrefl: Das Telekommunikationsgeschäft insgesamt befindet sich in einer Transformation. Die Umsätze stagnieren in Österreich seit Jahren, gleichzeitig ist der Wettbewerb extrem intensiv. Deshalb müssen wir neue Geschäftsfelder entwickeln. Langfristig gehen wir davon aus, dass zusätzliche Dienstleistungen etwa 20 bis 25 Prozent des Umsatzes ausmachen könnten.