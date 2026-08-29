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Royales „Taschengeld“

Dieser Millionär hilft Harry und Meghan beim Umzug

Royals
29.08.2026 14:35
Harry und Meghan bekommen bei ihrem Umzug nach England wohl „Taschengeld“ von einem ...
Harry und Meghan bekommen bei ihrem Umzug nach England wohl „Taschengeld“ von einem Hedgefonds-Milliardär.(Bild: Krone-Collage/AFP/DANIEL LEAL/wikimedia commons/Ben Fisher/GAVI Alliance)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Umzug nach England wird für Meghan und Harry wohl alles andere als günstig. Alleine für den Flug von LA nach Birmingham sollen die Royals über 100.000 Euro hingeblättert haben. Bei ihrer Rückkehr nach England werden sie aber wohl von einem alten Freund unterstützt: Ein britischer Hedgefonds-Tycoon soll ihnen mit etwas „Taschengeld“ unter die Arme greifen.

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Der britische Hedgefonds-Milliardär Ian Wace soll Harry und Meghan bei ihrem Umzug nach England finanziell unterstützen. Das berichtete „Page Six“ unter Berufung auf zwei Insider.

Erfolgreicher CEO
Ian Wace ist der Mitbegründer und CEO von Marshall Wace LLP – einem der größten Hedgefonds-Unternehmen der Welt, gegründet 1997. Er gilt als enger Vertrauter der Sussexes und soll über ein Vermögen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar verfügen (umgerechnet etwa 1 Milliarde Euro).

Ian Wace soll die Sussexes finanziell unterstützen.
Ian Wace soll die Sussexes finanziell unterstützen.(Bild: wikimedia commons/Ben Fisher/GAVI Alliance)

Langjährige Freundschaft
Harry und Markle pflegen seit Jahren eine sehr enge Beziehung zu dem 63-jährigen Finanzier. Im Sommer besuchten sie mit ihren Kindern Waces Privatinsel Tanera Mòr vor der schottischen Küste. Diese hatte der Hedgefonds-Tycoon 2017 für 2,3 Millionen Dollar gekauft.

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Männer durch Schicksalsschläge verbunden
Harry und Ian Wace verbindet ein schwerer Schicksalsschlag. 1994 verlor Wace bei einem Autounfall in Hampshire seine erste Ehefrau Joanna, sowie ihre beiden gemeinsamen Kinder, die erst vier Jahre und elf Monate alt waren. Wace selbst saß damals auf dem Beifahrersitz des Wagens. Auch Harry musste den Tod eines geliebten Familienmitglieds verkraften: Seine Mutter, Prinzessin Diana, starb 1997 bei einem Autounfall in Paris.

Meghan befreundet mit Waces Ex-Frau
Zudem soll Meghan Markle eine sehr enge Beziehung zu Waces Ex-Frau, dem ehemaligen Model Saffron Aldridge, pflegen. Obwohl sich Aldrige und Wace bereits 2023 getrennt haben und inzwischen geschieden sind, sind die beiden weiterhin befreundet.

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