Dieser Millionär hilft Harry und Meghan beim Umzug

Der Umzug nach England wird für Meghan und Harry wohl alles andere als günstig. Alleine für den Flug von LA nach Birmingham sollen die Royals über 100.000 Euro hingeblättert haben. Bei ihrer Rückkehr nach England werden sie aber wohl von einem alten Freund unterstützt: Ein britischer Hedgefonds-Tycoon soll ihnen mit etwas „Taschengeld“ unter die Arme greifen.