Hyundai plant über 100 Modellneuheiten bis 2030

Vollgas bei Elektro und Hybrid

Antriebsseitig will Hyundai ebenfalls auf mehr Vielfalt setzen. In Europa wollen die Koreaner bis 2030 mit einem vollständig elektrifizierten Angebot 85 Prozent des Marktes abdecken. Der Elektroautoabsatz soll dabei von 116.000 Einheiten im Jahr 2025 auf mehr als 420.000 steigen. Auch das Hybridangebot wird erweitert. 2027 kommen erste EREV-Modelle, die primär elektrisch angetrieben werden, während der zusätzlich vorhandene Verbrennungsmotor als reichweitenverlängernder Stromgenerator fungiert. Den Anfang wird der neue Santa Fe als EREV mit annähernd 1000 Kilometer Reichweite machen.