Landtagspräsident ist schon wieder auf den Beinen

Große Freude und Erleichterung bei vielen, die um Landtagspräsident Karl Wilfing gebangt haben. Nach einem Herzinfarkt und einer Not-Operation liegt er nun nicht einmal mehr auf der Intensivstation. Bei einer privaten Radtour im Waldviertel kippte er um und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.
Nach seinem Herzinfarkt Anfang der Woche entwickelt sich der Gesundheitszustand von Karl „Carlo“ Wilfing den Umständen entsprechend positiv, teilte die Landesamtsdirektion nun mit. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte dürfte eine schwere Herzrhythmusstörung mit Kreislaufkollaps und nachfolgendem Herzinfarkt vorgelegen sein.
Spitals-Besuch von Landeshauptfrau
Der Landtagspräsident konnte nun sogar bereits die Intensivstation verlassen. ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte ihn im Universitätsklinikum St. Pölten und überbrachte ihm persönlich die Genesungswünsche. „Nach dem großen Schock und den Sorgen der vergangenen Tage freue ich mich von Herzen, dass es Carlo Wilfing wieder besser geht. Es war schön, ihn heute wieder lachen zu sehen und zu erleben, wie positiv er nach vorne blickt. Mein Dank gilt allen Ersthelfern, die in den entscheidenden Minuten rasch und entschlossen gehandelt haben. Und vor allem auch an seine Familie, die immer an seiner Seite ist“, so Mikl-Leitner.
Rehabilitation in den nächsten Wochen
Jetzt zähle nur, dass er wieder ganz gesund wird, betont Mikl-Leitner weiters. Das steht auch für ihn im Mittelpunkt. Demnächst wird Wilfing eine Rehabilitation beginnen. Bis dahin brauche er aber vor allem Ruhe. Die Familie bittet, von Besuchen vorerst abzusehen.
Karl Wilfing hat zum Teil schon wieder das Lächeln, für das er im weiten Land bekannt ist. Er betont, überaus dankbar zu sein: „Dankbar für die rasche Hilfe vor Ort, die hervorragende medizinische Betreuung und für die vielen Genesungswünsche, die mich in den vergangenen Tagen erreicht haben. Diese geben mir enorm viel Kraft und ich freue mich schon, wenn ich bald wieder in den Landtag zurückkehren kann.“
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