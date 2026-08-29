Landtagspräsident ist schon wieder auf den Beinen

Spitals-Besuch von Landeshauptfrau

Der Landtagspräsident konnte nun sogar bereits die Intensivstation verlassen. ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte ihn im Universitätsklinikum St. Pölten und überbrachte ihm persönlich die Genesungswünsche. „Nach dem großen Schock und den Sorgen der vergangenen Tage freue ich mich von Herzen, dass es Carlo Wilfing wieder besser geht. Es war schön, ihn heute wieder lachen zu sehen und zu erleben, wie positiv er nach vorne blickt. Mein Dank gilt allen Ersthelfern, die in den entscheidenden Minuten rasch und entschlossen gehandelt haben. Und vor allem auch an seine Familie, die immer an seiner Seite ist“, so Mikl-Leitner.