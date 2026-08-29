Die „Maschine“ ist fürs Comeback bereit

Ein alter Bekannter macht sich in Hartberg zum Comeback bereit! Nach dem Zwangsabstieg von Kultklub 1860 München zog’s Manuel Pfeifer wieder in die Heimat zum TSV. „Ob mich Trainer Schopp schon gegen Ried braucht, kann ich nicht sagen“, fiebert der 26-Jährige seiner Rückkehr in die Profertil-Arena entgegen, „aber sollte es so sein, bin ich voll da und werde alles geben!“