Eypeltauers Dauerlauf für einen Platz im Landtag

Teil 3 unserer politischen Serie „Auf Schritt und Tritt“, bei der wir die Spitzen der OÖ-Landespolitik begleiten. Dieses Mal führt uns der Weg zu den Neos – und direkt vors Linzer Ars Electronica Center. Dort haben die Neos an diesem Freitag einen mobilen Stand auf vier Rädern aufgebaut. Es gibt Eiskaffee und Mineralwasser – und für die Nummer 1 der Pinken, Felix Eypeltauer, viel zu reden.