Eypeltauers Dauerlauf für einen Platz im Landtag

Mit dem Klapprad zum mobilen Neos-Stand, dann direkt auf die Menschen zu: Für die „Krone“-Sommererie „Auf Schritt und Tritt“ haben wir Parteichef Felix Eypeltauer begleitet. Dabei zeigt sich, wie er um Wähler wirbt – und was ihn vor der Landtagswahl 2027 antreibt.
Teil 3 unserer politischen Serie „Auf Schritt und Tritt“, bei der wir die Spitzen der OÖ-Landespolitik begleiten. Dieses Mal führt uns der Weg zu den Neos – und direkt vors Linzer Ars Electronica Center. Dort haben die Neos an diesem Freitag einen mobilen Stand auf vier Rädern aufgebaut. Es gibt Eiskaffee und Mineralwasser – und für die Nummer 1 der Pinken, Felix Eypeltauer, viel zu reden.
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