Fionas (19) Traum war es immer, Pilotin zu werden

Die 19-jährige Fiona hatte seit ihrer Kindheit denselben Berufswunsch: Sie wollte unbedingt Pilotin werden. Doch bei einem Ausbildungsflug stürzte die junge Deutsche gemeinsam mit ihrem Fluglehrer Benedikt in den Attersee in Oberösterreich. Bei den Hinterbliebenen ist die Trauer nach dem plötzlichen Ableben riesig.