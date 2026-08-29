ÖGB-Boss milde: „So schlecht machen‘s es ned“

„Mit diesen Umfrageergebnissen nicht zufrieden“

Diskussionsbedarf gibt es dennoch – und zwar dann, wenn es um die Umfrageergebnisse geht. Zur Erinnerung: Die SPÖ lag zuletzt bei 15 Prozent, die Grünen sitzen ihr im Nacken und es rumort parteiintern. „Niemand, der sich mit dieser Bewegung identifiziert, kann froh sein, wenn Umfrageergebnisse so sind, wie sie sind“, sagte Katzian am Samstag. Er betonte allerdings, er wisse sehr wohl, dass diese Ergebnisse dem Vizekanzler und Parteivorsitzenden Andreas Babler „nicht egal“ seien: „Ich weiß auch, dass wir viel zu diskutieren haben. Aber ich werde diese Diskussion sicher nicht in der Öffentlichkeit führen.“