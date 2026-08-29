Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren

„Man kann sich nicht freikaufen“

Mit flächendeckendem Widerstand rechnet man in der Regierung aber nicht. Bei einem Medientermin diesen Montag anlässlich des Beginns der Sommerschule mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr haben drei Mädchen freiwillig ihr Kopftuch abgenommen, obwohl das Verbot erst ab 7. September gilt. „Wir leben in einem Rechtsstaat und wir müssen alle Gesetze einhalten.“ Wer das bewusst nicht tue, müsse mit Sanktionen von bis zu 800 Euro rechnen. Und zwar nicht nur einmal. Wiederkehr: „Man kann sich hier auch nicht freikaufen.“