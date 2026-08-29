Neue Frisur, alte Stärke! Haaland knackt Rekord

Neue Frisur, alte Tor-Garantie! Erling Haaland präsentiert sich auch ohne seine lange blonde Mähne in Torlaune. Der 26-Jährige schnürt beim 4:1-Erfolg von Manchester City bei Crystal Palace einen Doppelpack und stellt dabei auch noch einen neuen Premier-League-Rekord auf.
Crystal Palace scheint Haaland besonders zu liegen. Der Norweger hat nun in allen sechs seiner Premier-League-Duelle mit den Londonern getroffen und dabei insgesamt zehn Tore erzielt. Das gab es zuvor noch nie: Kein Spieler der Liga traf in jedem seiner Duelle mit einem Gegner und kam dabei auf derart viele Treffer.
Manchester City feierte damit auch im zweiten Saisonspiel einen Sieg und setzte sich zum Auftakt des zweiten Premier-League-Spieltags vorübergehend an die Tabellenspitze. Schon zum Saisonstart hatte die Mannschaft von Guardiola-Nachfolger Enzo Maresca (46) den AFC Bournemouth in der Nachspielzeit mit 2:1 bezwungen.
Für Manchester City wartet in der kommenden Woche mit Aufsteiger Coventry City nun eine vermeintliche Pflichtaufgabe.
Bei Crystal Palace ist der Fehlstart hingegen perfekt. Nach dem 0:2 gegen Everton kassierten die Londoner nun auch im zweiten Saisonspiel eine Niederlage. Am nächsten Spieltag beim FC Fulham soll endlich der erste Punkt her.
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