Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doppelpacker

Neue Frisur, alte Stärke! Haaland knackt Rekord

Premier League
29.08.2026 14:10
Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neue Frisur, alte Tor-Garantie! Erling Haaland präsentiert sich auch ohne seine lange blonde Mähne in Torlaune. Der 26-Jährige schnürt beim 4:1-Erfolg von Manchester City bei Crystal Palace einen Doppelpack und stellt dabei auch noch einen neuen Premier-League-Rekord auf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Crystal Palace scheint Haaland besonders zu liegen. Der Norweger hat nun in allen sechs seiner Premier-League-Duelle mit den Londonern getroffen und dabei insgesamt zehn Tore erzielt. Das gab es zuvor noch nie: Kein Spieler der Liga traf in jedem seiner Duelle mit einem Gegner und kam dabei auf derart viele Treffer.

Lesen Sie auch:
Erling Haaland  und Rayan Cherki trafen jeweils im Doppelpack.
Doppelter Doppelpack
Tor-Show! Manchester City feiert neues Traumduo
28.08.2026

Manchester City feierte damit auch im zweiten Saisonspiel einen Sieg und setzte sich zum Auftakt des zweiten Premier-League-Spieltags vorübergehend an die Tabellenspitze. Schon zum Saisonstart hatte die Mannschaft von Guardiola-Nachfolger Enzo Maresca (46) den AFC Bournemouth in der Nachspielzeit mit 2:1 bezwungen.

Für Manchester City wartet in der kommenden Woche mit Aufsteiger Coventry City nun eine vermeintliche Pflichtaufgabe.

Bei Crystal Palace ist der Fehlstart hingegen perfekt. Nach dem 0:2 gegen Everton kassierten die Londoner nun auch im zweiten Saisonspiel eine Niederlage. Am nächsten Spieltag beim FC Fulham soll endlich der erste Punkt her.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
29.08.2026 14:10
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Frisur
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
234.450 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
144.391 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
139.349 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1214 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
1019 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Kanzler will neuen Staatsfonds für die Pensionen
611 mal kommentiert
Nicht verpassen: das ganze „Krone“-Sommergespräch „Was jetzt, ...?“ mit Bundeskanzler Christian ...
Mehr Premier League
Bundesliga-Konferenz
LIVE: Leipzig, Hoffenheim und Co. im Einsatz
„Freue mich, wenn ...“
Laimer über Bayerns 5:1-Galastart, WM und LASK
„Nur“ 59 Mio. Euro
ÖFB-Kicker dabei: Der größte Underdog aller Zeiten
Bundesliga im Ticker
Borussia Dortmund gegen den HSV ab 18.30 Uhr LIVE
Meister bärenstark
Knallerstart! Bayern schießen Stuttgart ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf