Mercedes CLA 220: Cooler Kombi mit einer Schwäche

Fahrzit

Mercedes fahren war noch nie billig. Das ist auch nicht das Hauptproblem dieses CLA. Das Auto selbst ist nämlich gelungen. Es sieht hervorragend aus, ist praktischer als erwartet, fährt komfortabel und bleibt erstaunlich sparsam. Nur das Getriebe passt nicht dazu. Es reagiert zu langsam, schaltet bisweilen ruppig und raubt einem ansonsten feinen Antrieb viel von seinem Reiz. Daher ist der Stromer für uns die bessere Wahl.