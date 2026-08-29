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Blick hinter Kulissen

Glanz der Film-Zeiten kehrte an Wörthersee zurück

Kärnten
29.08.2026 08:00
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

„Die Rettungschwimmer:innen“ ist abgedreht. „Krone“-Praktikantin Anna Papitsch begleitete die Dreharbeiten, arbeitete als Crew-Mitglied mit und gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Jetzt heißt es für alle Beteiligten hoffen, dass sich ein Sender findet und die Produktion fortgesetzt werden kann.

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In den vergangenen Tagen wurde die Rettungsstation in Velden zum Zentrum einer Mockumentary, die Realität und Fiktion miteinander verbindet. Der Tagesablauf war von morgens bis abends genau geplant.

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