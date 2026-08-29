Glanz der Film-Zeiten kehrte an Wörthersee zurück

„Die Rettungschwimmer:innen“ ist abgedreht. „Krone“-Praktikantin Anna Papitsch begleitete die Dreharbeiten, arbeitete als Crew-Mitglied mit und gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Jetzt heißt es für alle Beteiligten hoffen, dass sich ein Sender findet und die Produktion fortgesetzt werden kann.