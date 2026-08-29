Wiener Badeteich wegen Bakterien teils gesperrt

Erst im Juni war der Badeteich Hirschstetten in Wien wegen Blaualgen gesperrt. Nun dürfen vor allem Kinder wegen möglicher Darminfektionen nicht ins Wasser.
Im Juni war der beliebte Badeteich im 22. Bezirk schon einige Tage für Gäste nicht zugänglich gewesen. Wegen der Gefahr von Blaualgen hatte die MA 45 (Wiener Gewässer) den Naturbadeplatz vorsorglich gesperrt.
Seit Freitag herrscht nun erneut Badeverbot. Wieder im Kinderbereich – heißt es von der Stadt. Die Sperre wurde laut „Krone“-Informationen von der MA 39 wegen Verdachts auf Escherichia Coli (E.coli-Bakterien) vorsorglich verhängt.
Ergebnisse kommen am Montag
Eine mögliche Quelle der Verschmutzung könnten Schwäne oder Wasservögel sein. Am Freitag wurden die Proben gezogen. Am Montag soll das Ergebnis vorliegen.
Obwohl die meisten E.coli-Stämme harmlos sind, kann eine gewisse Belastung Infektionen auslösen. Typische Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Durchfall.
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