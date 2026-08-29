Elektroauto fährt in Verkaufsraum von Tankstelle

Das hätte böse enden können: Samstagmittag ist ein Elektroauto beim Kreisverkehr Lengfelden in Bergheim (Salzburg) mitten in den Shop einer Tankstelle gefahren.
Was für ein Schreck für die Mitarbeiter der Tankstelle im Kreisverkehr Lengfelden. Ein lauter Knall ließ dort kurz vor Mittag eine Scheibe des Tankstellen-Shops zerbersten, ein Auto fuhr mitten in den Verkaufsraum. Verletzte gab es wie durch ein Wunder bei dem Unfall keine.
Augenzeugen berichten, dass das Auto vorne rechts stark beschädigt wurde. Die Feuerwehr kümmerte sich um die zerborstene Glasscheibe, entfernte Splitter und sicherte den Unfallort ab. Nach gut einer Stunde war der Einsatz des Löschzugs Lengfelden von der Freiwilligen Feuerwehr Bergheim erledigt.
Warum der Fahrer mit Schwung über den Gehsteig in die Tankstelle gefahren war, blieb vorerst ungeklärt. Er könnte die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt haben. Immerhin erwischte er dabei keine Zapfsäule ...
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